السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم
بوابة نتائج التعليم الاساسي 2024

فور انتهاء امتحانات الترم الثاني 2024 لطلبة وطالبات سنوات النقل للمراحل الصف الرابع الابتدائي – الصف الخامس الابتدائي – الصف السادس الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الثاني الإعدادي، يبدأ اولياء الأمور في البحث عن نتائج الطلاب بالرقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي خدمة إلكترونية سهلة الوصول تسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام نتائج الطلاب بالرقم الجلوس بسهولة ويسر، تهدف البوابة إلى تبسيط عملية الحصول على النتائج وتعزيز الشفافية في النظام التعليمي المصري.

تأكد من إدخال بياناتك بشكل صحيح لتجنب أي أخطاء في عرض النتائج.

إذا واجهت أي صعوبة في الوصول إلى نتائجك، يمكنك الاتصال بمركز دعم الطلاب في مديرية التربية والتعليم التابعة لك.

بوابة التعليم الأساسي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 

 

انتقل إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

  1. أدخل رقمك القومي.
  2. اختر المرحلة التعليمية من بين الابتدائية او الاعدادية

اختر الصف الدراسي من بين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

نتيجة الصف السادس الابتدائي 

نتيجة الصف الاول الاعدادي 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

 

  1. اختر العام الدراسي.
  2. اختر الفصل الدراسي (الأول / الثاني).
  3. اضغط على زر "استعلام".

ستظهر نتائجك على الشاشة.

 

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 في مصر

لم يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 حتى الآن.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس| نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة

مميزات بوابة نتائج التعليم الأساسي

 

سهولة الاستخدام: يمكن الوصول إلى البوابة من خلال أي متصفح ويب على أي جهاز، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

الدقة والموثوقية: يتم تحديث النتائج على البوابة بشكل منتظم ودقيق لضمان حصول الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة.

الأمان: تخضع جميع البيانات الموجودة على البوابة لمعايير الأمان الصارمة لضمان حماية خصوصية الطلاب.

الخدمات الإضافية: تقدم البوابة بعض الخدمات الإضافية مثل:

استخراج شهادة بيان نجاح التحويلات المدرسية.

التعرف على مزادات الوظائف المتاحة في وزارة التربية والتعليم.

البحث عن مدارس ابتدائية وإعدادية بالقرب منك.

نتائج الطلاب بالرقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي

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