الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير سعودية: الخليج يعرض محمد شريف للبيع

محمد شريف
محمد شريف

أفادت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الخليج قرر عرض محمد شريف لاعب الفريق للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن نادي الخليج يرغب في تسويق محمد شريف وبيعه خلال الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع مهاجم آخر في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن تعاقد محمد شريف مع الخليج يتيح له إمكانية الانتقال لأي نادٍ آخر وهو عكس ما يقال مؤخرًا أن تعاقده ينص على ضرورة عودته للنادي الأهلي في حال رحيله عن النادي السعودي.

وكان محمد شريف قد انضم إلى صفوف الخليج في بداية الموسم الماضي قادمًا من الأهلي ولعب مع الفريق 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

وكان فريق الخليج قد أنهى الدوري السعودي في المركز الثاني عشر لينجح في البقاء ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وعلى صعيد آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف محمد شريف مهاجم الأهلى السابق ونادي الخليج السعودي الحالي، من العودة إلى صفوف الأحمر.

وقال شوبير عبر إذاعة “سبورت إف أم”، إن الأهلى فتح الباب أمام عودة شريف هذا الصيف حال عدم الاستمرار مع فريقه الخليج.

في أغسطس الماضي انتقل إلى نادي الخليج السعودي بعقد لمدة موسمين، وسجل في موسمه الأول في دوري المحترفين السعودي 3 أهداف في 20 مباراة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الفوز على النجوم بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت السبت على ملعب "مختار التتش" ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري.

وسجل محمود عبد المنعم كهربا هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلى في الشوط الأول.

ويستأنف الأهلي مباريات الدوري بمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يونيو على ملعب "برج العرب".

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تقارير سعودية: الخليج يعرض محمد شريف للبيع

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