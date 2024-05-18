السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس| نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ننشر رابط بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس حيث يرتفع البحث عن خطوات استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024.

لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

وبخصوص موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024 فمن المقرر أن تُعلن المديريات التعليمية  نتيجة رابعة ابتدائي للفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المدارس والإدارات التعليمية وكشف نتائج الأسماء بالرقم القومي.

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي 2 بالاسم والرقم القومي فور الاعتماد الرسمي يمكن الدخول على بوابة التعليم الأساسي كالتالي: اضغط هنــــــــــا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

-زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس 2024: اضغط هنــــــــــا

-اختر نتائج سنوات النقل.

-حدد نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

-اختر الفصل الدراسي الثاني من القائمة.

-اختر العام الدراسي الحالي 2023-2024.

-بتسجيل الاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس

-تظهر نتائج الصف الرابع الابتدائي بنظام الألوان.

-النتائج بعد اكتمال عمليات المراجعة والتصحيح.

-يشتمل النظام أربعة ألوان مختلفة.

-يرمز كل لون إلى تقدير معين لأداء الطالب/الطالبة وهي كالتالي.

 نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2024

-"اللون الأحمر" عن عدم اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة، ويرافقه نطاق درجات من 1 إلى 50 درجة.
-"اللون الأصفر" إلى الحاجة لمزيد من التعلم والدعم، ويأتي مع نطاق درجات من 50 إلى 65 درجة.
-"اللون الأخضر" يدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة، وترافقه درجات تتراوح بين 65 و85 درجة.
-"اللون الأزرق" فيشير إلى تجاوز الطالب التوقعات واكتسابه المهارات بشكل متميز، مع درجات تتراوح من 85 إلى 100 درجة.

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