عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، بأنه تم فتح تحقيق بشأن شبهات تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

الشاباك يشتبه فى تسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت

وأشارت إلى أن الشاباك يشتبه في تسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن فرقة غزة حصلت على وثيقة تُفصح عن خطة حركة حماس لاحتجاز عدد كبير من الرهائن، يتراوح بين 200 و250 شخصًا.