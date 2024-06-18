الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إبراء للذمة.. آخر ما كتبه طبيب المنوفية قبل وفاته بـ 3 ساعات (صور)

الطيب المتوفى محمد
الطيب المتوفى محمد طارق دياب

توفي طبيب شاب  يعمل بمستشفى جامعة المنوفية وسط حالة من ذهول الجميع، وذلك لصغر سنه والعديد من المنشورات التي قام بنشرها قبل وفاته بثلاثة ساعات فقط، مما أشاع حالة من الحزن في الوسط الطبي بالمنوفية.

 

وفاة الطبيب محمد طارق دياب ابن قرية بخاتي فجأة دون أي إنذار أو أعراض

ومنذ قليل أعلنت أسرة الطبيب محمد طارق دياب، ابن قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفاته وانه ستقام الدفنه عقب صلاة العشاء من مسجد قرية بخاتي مسقط رأسه.

وسادت حاله من الحزن الشديد بمحافظة المنوفية على المتوفى عريس الجنه والذي لمر يمر سوي فتره قليله على زواجه، حيث نعاه العديد من الاطباء، وسط حالة من الذهول بين اصدقاؤه الذي تواصل مع معظمهم قبل وفاته بساعات ودقائق.

 

طبيب مستشفى جامعة المنوفية الشاب المتوفي فجأه تنبأ بموته قبل وفاته بساعات 

وكان قد نشر الطبيب الشاب محمد طارق دياب البالغ من العمر 31 عاما قبل وفاته بثلاثة ساعات منشور: "إبراء للذمة من كان له عندي مظلمة فليخبرني بها اويتحرم ويعفو عني فرد المظالم في الدنيا اهون من الآخرة" وكان هذا آخر ما خط على صفحته الشخصية وتوفي بعدها بساعات.

وكان قد كتب الطبيب المتوفى أيضا منذ أيام: لقد شاع الموت بين الشباب فإن كان يومي قريب فأحسن خاتمتي واهدني قبل أن يأتي يومي"، وتفاعل العديد من أصدقاء المتوفى مع منشوراته معلقين هل لهذا الحد الموت قريب من الجميع.

 

ذهول بين أصدقاء الشاب المتوفي عقب علمهم بوفاته 

ونشر أصدقاء المتوفى العديد من المنشورات والحديث الذي كان يجري بينهم وبين المتوفى حيث  كان دوما يتابع العمل الخيري والتبرعات للمحتاجين  و الكشف المجاني علي غير القادرين، وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية بخاتي ومركز شبين الكوم حزنا على طبيب الغلابه فقيد الشباب الذي رحل فجأه وترك لمحبيه الحزن والأسى.

الطيب المتوفى محمد طارق دياب
الطيب المتوفى محمد طارق دياب
الطيب المتوفى محمد طارق دياب
الطيب المتوفى محمد طارق دياب
الطيب المتوفى محمد طارق دياب
الطيب المتوفى محمد طارق دياب
طبيب مستشفى جامعة المنوفية وفاة طبيب شاب فجأه وفاة طبيب فجأه بعد أن كتب منشور مثير للجدل على صفحته تنبا بموته الطبيب محمد طالةرق دياب

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