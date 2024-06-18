الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب سيارة أعلى كوبري جيهان بقويسنا

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

شهدت منطقة كوبري جيهان التابعى لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرع  شخصين  وأصيب ثلاثة آخرين في انقلاب سيارة ملاكي من أعلى الكوبري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المصابين لمستشفى قويسنا المركزي. 

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد ورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري جيهان بمدينة قويسنا وعلى الفور تم التنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوه من مركز شرطة قويسنا الي موقع الحادث، وتم التعامل مع الحادث ورفع اثاره كما يتلقى المصابين الرعاية الطبية على يد فريق طبي بمستشفى قويسنا المركزي في المنوفية، التي شهدت وصول حالتي وفاة و3 حالات إصابة حالتهم غير مستقرة.

وأوضح مصدر طبي لـ"الدستور"، أسماء الضحايا، حيث تبين مصرع كلا من بسنت عبد العزيز الشبراوي وإصابة 3 من أشقائها عمر عبد العزيز الشبراوي، محمد عبد العزيز الشبراوي، أروى عبد العزيز الشبراوي، ووفاة نجل عمهم محمد عبد الهادى الشبراوي، وتجري الفرق الطبية بمستشفى قويسنا الإجراءات الطبية اللازمة مع المصابين.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لبيان سبب الحادث.

محافظة المنوفية مدينة قويسنا حادث إنقلاب سيارة ملاكي كوبري جيهان مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين

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