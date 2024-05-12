الأحد 12 مايو 2024
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نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 جميع المواد

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

ننشر الآن نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 جميع المواد حيث يستمر البحث حول نماذج الوزارة الاسترشادية للشهادة الابتدائية 2024.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024| نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية

لينك تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني كاملة

لينك تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 جميع المواد pdf

-تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 جميع المواد pdf الترم الثاني عبر الرابط التالي: من هنـــــــــــــا

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني 

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــــــا
الخطوة 2: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية.
الخطوة 3: اختيار الصف الدراسي، “السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني”.
الخطوة 4: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة  من هنـــــــــــــا
الخطوة 5: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها  من هنـــــــــــــا
الخطوة 6: يتم تنزيل هذه النماذج فورا.

توزيع درجات المواد لطلاب الصف السادس الابتدائي 2024


-15 درجة لامتحان الشهر.

-15 درجة لامتحان الشهر.

-35 درجة للمهام الأدائية.

-5 درجات للمواظبة والحضور.

-30 درجة لامتحان نصف العام.

كيفية حساب النسبة المئوية 2024

-يتم حساب مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني، ويعطي بالنهاية درجة الطالب النهائية للمادة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

-اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة، وتكون نسبة تقديره من 85 إلى 100%.

-اللون الأخضر: المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، وتكون نسبتها من 65 لأقل من 85%.

-اللون الأصفر: المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم ويأتي تقييمه من 50 لأقل من 65%.

-اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الدعم، ويتم تقييمه من 1 لأقل من 50%.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القاهرة

-الخميس 9-5-2024 بامتحان مادة العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة  تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

-السبت 11/5/2024 امتحان اللغة الانجليزية  من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى  إلى 3: 30 مساءً.

-الأحد  12/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

-الخميس 13/5/2024: امتحان الرياضيات، وICT.

 

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مغربية نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 نماذج الوزارة الاسترشادية للشهادة الابتدائية نماذج الوزارة الاسترشادية للشهادة الابتدائية 2024

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر يونيو 2024

رابط مفتوح| الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين 2024

متاح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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