عضو بالكنيست يشبه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ "فرع من حماس"

شبه أحد المشرعين من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين الذين يحتجون ضد الحكومة في إسرائيل بـ "فرع من حماس".



وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عضو الكنيست نيسيم فاتوري، قال متحدثا في محطة إذاعية: "هناك عدد قليل من فروع حماس – الفرع المقاتل للإرهابيين الأشرار الذين يقتلون الأطفال، وفرع الاحتجاجات".

تظاهرات ضخمة تطالب برحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة

وتجمع متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية في القدس يوم الإثنين، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة في محاولة لتغيير نتنياهو.

ويتصاعد الاستياء في إسرائيل بشأن سير الحرب في غزة والفشل في التفاوض على إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا في الأراضي الفلسطينية. ودعت الجماعات المناهضة للحكومة إلى تنظيم احتجاجات يومية لمدة أسبوع.

وأصيب أشخاص وتم اعتقال عدة أشخاص خلال المظاهرة التي جرت الليلة الماضية خارج منزل نتنياهو في القدس وخارج البرلمان الإسرائيلي، حيث اشتبكوا مع الشرطة وحثوا على إجراء انتخابات جديدة في إطار ما وصفه النشطاء بأسبوع الاضطرابات.

نتنياهو يحل مجلس الحرب الإسرائيلي

وقام نتنياهو في الوقت الذي احتج فيه آلاف الإسرائيليين ضده، بحل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي كان يشرف على الصراع في غزة، ورفض الحلفاء اليمينيين المتطرفين الذين كانوا يسعون للحصول على مقاعد، ويبدو أنه يتحرك لتعزيز قبضته على عملية صنع القرار بشأن القتال مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، حسبما رأت صحيفة الجارديان.

وأعلن نتنياهو عن هذه الخطوة للوزراء، قائلًا: "إن حكومة الحرب تم تشكيلها كجزء من اتفاق انضم بموجبه السياسي المعتدل بيني جانتس وحزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه إلى ائتلاف طارئ العام الماضي، ولم تعد هناك حاجة إلى الحكومة الآن بعد انسحاب جانتس".



مفاوض إسرائيلي يؤكد أن عشرات المحتجزين لدى حماس لازالوا على قيد الحياة

في غضون ذلك، صرح مفاوض إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس، بأن عشرات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة ما زالوا على قيد الحياة بالتأكيد وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى في صفقة.

وتعتقد إسرائيل أن 116 محتجزا إسرائيليا من أصل 251 لدى حماس منذ 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول جيش الاحتلال إنهم ماتوا.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنًا عن هذه القضية: "العشرات على قيد الحياة بالتأكيد".