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القاهرة الإخبارية: الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرات ضد نتنياهو وتطالب بإقالة الحكومة (فيديو)

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرات ضد نتنياهو

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، في نبأ عاجل، اليوم، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قمعت تظاهرات ضد سياسة نتنياهو، مؤكدة أن أهالي المحتجزين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضافت أبو شمسية، أن هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أن التظاهرات الاحتجاجية على سياسات حكومة نتنياهو امتدت إلى 60 موقعا مختلفا، كما أشارت إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين يرون أن الضغط العسكري في غزة لم يؤد إلى نتائج إيجابية في مسألة إعادة ذويهم. 

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