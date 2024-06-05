الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكي لتبرير حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن تنظيم إسرائيل حملة نفوذ استهدفت المشرعين الأمريكيين في الكونجرس والجمهور الأمريكي برسائل مؤيدة لسياساتها، بهدف إلى تعزيز الدعم لأعمالها في الحرب مع غزة، وفقًا لمسؤولين شاركوا في الجهود والوثائق المتعلقة بالحرب.

حملة إسرائيلية سرية استهدفت المشرعين الأمريكيين لتجميل صورتها في غزة

وقال أربعة مسؤولين إسرائيليين، إن الحملة السرية تمت بتكليف من وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، وهي هيئة حكومية تربط اليهود في جميع أنحاء العالم بدولة إسرائيل، وخصصت الوزارة حوالي مليوني دولار للعملية واستأجرت شركة “Stoic”، وهي شركة تسويق سياسي في تل أبيب، لتنفيذها، بحسب المسؤولين والوثائق.

وتابعت الصحيفة، أن الحملة بدأت عملها في أكتوبر ولا تزال نشطة على منصة X، وفي ذروتها، استخدمت مئات الحسابات المزيفة التي تظاهرت بأنها أمريكية حقيقية على X وفيسبوك وإنستجرام لنشر تعليقات مؤيدة لإسرائيل. 

وركزت الحسابات على المشرعين الأمريكيين، وخاصة السود والديمقراطيين، مثل النائب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب من نيويورك، والسيناتور رافائيل وارنوك من جورجيا، مع منشورات تحثهم على مواصلة تمويل الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أنه تم استخدام ChatGPT، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء العديد من المنشورات، كما أنشأت الحملة أيضًا ثلاثة مواقع إخبارية مزيفة باللغة الإنجليزية تعرض مقالات مؤيدة لإسرائيل.

وتابعت أنه لم يتم الإبلاغ من قبل عن علاقة الحكومة الإسرائيلية بعملية التأثير، والتي تحققت منها صحيفة نيويورك تايمز مع أربعة أعضاء حاليين وسابقين في وزارة شؤون الشتات ووثائق حول الحملة. 

حددت منظمة  FakeReporter، وهي منظمة إسرائيلية لمراقبة المعلومات المضللة، هذه الجهود في شهر مارس، وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام، وOpenAI، التي تصنع  ChatGPT، إنهما عثرتا أيضًا على العملية وعطلتاها.

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تستهدف المشرعين الأمريكيين لدعم حربها فى غزة

وتشير الحملة السرية إلى المدى الذي كانت إسرائيل على استعداد للذهاب إليه للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن الحرب في غزة، ولطالما كانت الولايات المتحدة واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل، حيث وقع الرئيس بايدن مؤخرًا على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 15 مليار دولار للبلاد. 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الحرب الإسرائيلية في غزة لم تحظ بشعبية لدى العديد من الأمريكيين، الذين دعوا بايدن إلى سحب دعمه لإسرائيل في مواجهة تزايد الوفيات بين المدنيين في غزة.

وقال خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي، إن العملية هي أول حالة موثقة لتنظيم الحكومة الإسرائيلية حملة للتأثير على الحكومة الأمريكية، في حين أن الحملات المنسقة المدعومة من الحكومة ليست غير شائعة، إلا أنه عادة ما يكون من الصعب إثباتها. 

ويعتقد على نطاق واسع أن إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا والولايات المتحدة تدعم جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم، لكنها غالبا ما تخفي مشاركتها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في شركات خاصة أو إدارتها من خلال دولة ثالثة.

حسابات مزيفة جمعت أكثر من 40 ألف متابع

وقال أتشيا شاتز، المدير التنفيذي لموقع  FakeReporter، إن "دور إسرائيل في هذا الأمر متهور وربما غير فعال، إن قيام إسرائيل بإدارة عملية تتدخل في السياسة الأمريكية هو أمر غير مسؤول على الإطلاق".

ونفت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية تورطها في الحملة وقالت إنه لا علاقة لها بهذه الحملة.

وقالت ميتا وOpenAI الأسبوع الماضي، إن الحملة لم يكن لها تأثير واسع النطاق، ووجد موقع FakeReporter أن الحسابات المزيفة جمعت أكثر من 40 ألف متابع عبر X وفيسبوك وإنستجرام، و لكن “ميتا” قال إن العديد من هؤلاء المتابعين ربما كانوا روبوتات ولم يولدوا جمهورًا كبيرًا.

بدأت العملية بعد أسابيع فقط من الحرب في أكتوبر، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين والوثائق المتعلقة بهذه الجهود. 

تلقت العشرات من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الناشئة رسائل بريد إلكتروني ورسائل واتساب في ذلك الشهر تدعوهم للانضمام إلى اجتماعات عاجلة ليصبحوا "جنودًا رقميين" لإسرائيل أثناء الحرب، وفقًا للرسائل التي اطلعت عليها صحيفة التايمز، وتم إرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني والرسائل من مسؤولين حكوميين إسرائيليين، بينما جاء البعض الآخر من شركات التكنولوجيا الناشئة والحاضنات.

وعقد الاجتماع الأول في تل أبيب في منتصف أكتوبر، وقال ثلاثة من الحاضرين إنه يبدو أنه تجمع غير رسمي حيث يمكن للإسرائيليين التطوع بمهاراتهم التقنية لمساعدة المجهود الحربي في البلاد، وأضافوا أن أعضاء في عدة وزارات حكومية شاركوا أيضًا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن وزارة شؤون الشتات أمرت بحملة تستهدف الولايات المتحدة، وتم تحديد ميزانية تبلغ حوالي 2 مليون دولار، وفقًا لإحدى الرسائل التي اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وركزت العملية على أكثر من عشرة أعضاء في الكونجرس، كثير منهم من السود والديمقراطيين، وفقًا لتحليل أجراه موقع FakeReporter وتم استهداف النائب ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من نيويورك يتحدث بصراحة عن آرائه المؤيدة لإسرائيل، بالإضافة إلى جيفريز ووارنوك.

كما أنشأت الحملة أيضًا ثلاثة مواقع إخبارية مزيفة بأسماء مثل Non-Agenda وUnFold Magazine، والتي سرقت وأعادت كتابة مواد من وسائل إعلام بما في ذلك CNN وThe Wall Street Journal  للترويج لموقف إسرائيل خلال الحرب، وفقًا لتحليل FakeReporter ثم يتم ربط الحسابات المزيفة على Reddit بالمقالات الموجودة على ما يسمى بالمواقع الإخبارية للمساعدة في الترويج لها.

إسرائيل غزة الكونجرس ChatGPT الذكاء الاصطناعي

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