الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

كشفت القناة السابعة العبرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 70 ألفًا للمرة الأولى.

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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ37372 شهيدًا و85452 مصابًا

المعاقون فى جيش الاحتلال 

ووفقا لما نقلته القناة العبرية، فقد أصيب 8663 جنديا بالإعاقة بعد بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبرالماضي.

 ووفقا للقناة العبرية، فقد تجاوز عدد الجنود المعاقين الذين يتلقون العلاج في أقسام إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع 70 ألفًا للمرة الأولى، بعد انضمام 8663 جريحًا منذ الـ7 من أكتوبر، كما يعالج 35 في المئة من المصابين بعد الـ7 من أكتوبر من أمراض عقلية، مقابل 21% منهم إصاباتهم جسدية.

ووفقا للقناة العبرية، يستعد قسم التأهيل في وزارة الدفاع لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية عام 2024، وبشكل عام فإن "95% من الجرحى هم من الرجال، نحو 70 في المئة منهم من جنود الاحتياط، نصفهم تُراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا".

ووفقا لخبراء، فإنه من المتوقع دخول نحو 40% من الجرحى إلى المستشفى بحلول نهاية العام، وقد يواجهون ردود أفعال عقلية مختلفة، بما في ذلك القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة.

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كاتب صحفى: إسرائيل فشلت فى تحقيق كل أهداف الحرب على غزة

تواصل مجازر الإبادة الجماعية بقطاع غزة

وقد أحيا سكان قطاع غزة ثالث أيام عيد الأضحى، الذي يوافق اليوم 256 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الفلسطيني، تحت وطأة القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل المواطنين المأهولة وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين المأهولة وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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