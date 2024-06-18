كاتب صحفى: إسرائيل فشلت فى تحقيق كل أهداف الحرب على غزة

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن إسرائيل ليس لها سقف تتوقف عنده، فهي لم توقف الحرب في رمضان ولا في الأعياد، مؤكدًا أن ما يحدث على ساحتها الداخلية يعكس فشل النظام الإسرائيلي بأكمله.

وأضاف رفعت، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل فشلت فشلًا ذريعًا في تحقيق أهدافها المعلنة، حيث إنها لم تستطع القضاء على حماس ولا تحرير الرهائن ولا القبض على القادة المطلوبين، وكل ما تفعله هو إبادة وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع أحمد رفعت أن الداخل الإسرائيلي يشهد كمية ارتباك غير مسبوقة، وهذا يمثل الوجه الآخر من الفشل الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تجمعات النازحين في رفح الفلسطينية

واختتم أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تجمعات النازحين في رفح الفلسطينية ودير البلح، مشيرًا إلى أن اليوم نكسر حاجز 37 ألفًا و347 شهيدًا، وهى تمثل أرقامًا غير مسبوقة في التاريخ.