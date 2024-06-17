لازارينى: العمليات العسكرية مستمرة فى قطاع غزة رغم إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكى

قال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب قطاع غزة رغم إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكي للعمليات العسكرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة؛ للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع، بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.