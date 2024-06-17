الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لازارينى: العمليات العسكرية مستمرة فى قطاع غزة رغم إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكى

جريدة الدستور

قال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب قطاع غزة رغم إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكي للعمليات العسكرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أنه سينفذ وقفا تكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة؛ للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع، بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

لازريني قطاع غزة فيليب لازريني القاهرة الإخبارية غزة جيش الاحتلال

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