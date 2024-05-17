الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم لكم رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2024، وذلك مع استمرار صرف شهر مايو الجاري بزيادة جديدة بنسبة 15%.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو، خلال هذا التقرير.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر مايو

وفي هذا السياق، يستطيع المواطن/ة الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg

قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 2024 بالزيادة الجديدة

وفي سياق متصل، يأتي قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 2024 بالزيادة الجديدة، علي النحو التالي:

تحصل الأسرة علي معاش قدره: 826.56 جنيه مصري.
يحصل المسنين علي معاش قيمته: 743.91 جنيه مصري.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

وفي سياق آخر، يتيح للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها ما يلي:

• فروع بنك ناصر الاجتماعي.
• الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2024

وفي هذا الجانب، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو الجاري، يوم 15 مايو 2024، وتقوم الوزارة  بصرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر.

خطوات شكاوى وتظلمات معاشات تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين  تقديم التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة بعدة خطوات وهي:

الخطوة الأولى: الاتصال برقم الخط الساخن 19680.
الخطوة الثانية: التواصل عن طريق البريد الإلكتروني:
[email protected].
الخطوة الثالثة: التواصل عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي التالي:
https://tk.moss.gov.eg.

معايير القبول في تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، هناك عدة معايير للقبول في برنامج تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

الأول: استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.
الثاني: أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.
الثالث: عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

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