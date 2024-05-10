متاح| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

نقدم لكم كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات مصر عن معاش تكافل وكرامة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة، عبر موقعها الإلكتروني تسهيلًا علي المواطنين.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الصدد، يتيح للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وذلك من خلال عمل الخطوات كالآتي:

أولًا: تسجيل الدخول الى موقع وزارة التضامن الإجتماعي عبر الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/.

ثانيًا: النقر على أيقونة «الاستعلام.

ثالثًا: عرض جميع البيانات التي تتعلق بتكفل وكرامة أمامك.

رابعًا: عند الموافقة سوف يتم توضيح المبلغ المستحق، وعند تم الرفض سوف يتم توضيح السبب.

كيفية تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، نوضح للمواطنين الراغبين في تقديم تظلمات لبرنامج تكافل وكرامة 2024، إن وجد، وجاءت الطرق كالآتي:

الطريقة الأولى: من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 19680.

الطريقة الثانية: من خلال البريد الإلكتروني: [email protected].

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، سجلت قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة 2024 كالآتي:

الأسرة تحصل علي 826.56 جنيه.

المسنين وذوي الإعاقة يحصلون علي 743.91 جنيه.

الأيتام يحصلون علي 578.59 جنيه.

شروط التقديم في تكافل وكرامة 2024

وفي سياق متصل، نعرض لكم شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، وهي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون سن المعاش المعتمد الأقصى 65 عاما على الأقل.

الشرط الثاني: أن لا يكون المتقدم قد استفاد من معاش سابق من التأمينات، أو أي برامج دعم أخرى تقدمها الدولة.

الشرط الثالث: رفع جميع الوثائق المطلوبة منك.

الشرط الرابع: على الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش أن يكون لديها أطفال بين عمر 2 إلى 18 عامًا في مراحل تعليمية مختلفة.