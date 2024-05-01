الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء إيداع معاش تكافل وكرامة في حسابات المستفيدين من البرنامج خلال يوم الخامس العشر من كل شهر ميلادي، وعلى رأسهم الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 الذين تمكنوا من استكمال إجراءات الاشتراك في برنامج الدعم النقدي، ممن تنطبق عليهم الشروط.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 لجميع المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 5.2 مليون أسرة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري.

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة نحو 23 مليون مواطن بعد إضافة المليون أسرة التي وجّه بها رئيس الجمهورية، وإضافة 600 ألف أسرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تدعمها المنظمات الأهلية.

رقم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024 من خلال الاتصال بالخط الساخن للبرنامج عبر رقم "19680" والتحدث مع ممثل خدمة العملاء بعد توضيح الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

من بيتك.. أسهل طريقة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي فقط

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بالرقم القومي إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية.

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • وبعد ذلك يختار المواطن أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.
  • بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.
  • ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

اقرأ أيضًا:-

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي فقط

17 مانعًا للصرف.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

عاش تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2024 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 الاستعلام عن الأسماء الجدد وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو تكافل وكرامة لشهر مايو موقع وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

تشكيلة مباراة الأهلى والإسماعيلى المتوقعة فى الدورى المصرى 2024 وترتيب الفريقين

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024 بالرقم القومي فقط

17 مانعًا للصرف.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ونتيجة الكشف الطبي للسيارات

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي ولوحة السيارة والدرجات النارية

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين