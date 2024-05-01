رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وموعد صرف معاش مايو 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء إيداع معاش تكافل وكرامة في حسابات المستفيدين من البرنامج خلال يوم الخامس العشر من كل شهر ميلادي، وعلى رأسهم الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 الذين تمكنوا من استكمال إجراءات الاشتراك في برنامج الدعم النقدي، ممن تنطبق عليهم الشروط.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 لجميع المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 5.2 مليون أسرة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري.

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة نحو 23 مليون مواطن بعد إضافة المليون أسرة التي وجّه بها رئيس الجمهورية، وإضافة 600 ألف أسرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تدعمها المنظمات الأهلية.

رقم الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024 من خلال الاتصال بالخط الساخن للبرنامج عبر رقم "19680" والتحدث مع ممثل خدمة العملاء بعد توضيح الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

كما يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 بالرقم القومي إلكترونيًا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعد ذلك يختار المواطن أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.

ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

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