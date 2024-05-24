الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن محكمة العدل الدولية قد تأمر اليوم الجمعة بوقف الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن هذا الحكم سيكون علامة أخرى على "العزلة الدولية المتزايدة" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الجارديان إلى أنه وسط تكهنات بأن محكمة العدل الدولية قد تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي، حددت محكمة عالمية ثانية عليا - المحكمة الجنائية الدولية - القضاة الثلاثة الذين سيستمعون إلى طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت وقادة من حماس.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا جديدًا بشأن سلوك إسرائيل في حربها في غزة في الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم الجمعة، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل بين الدول التي دعمتها تقليديًا.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الدولية، أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة: "إن ذلك ضروري لضمان بقاء الشعب الفلسطيني".

وجرى تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية في الماضي، حيث لا تملك الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، لكنها تتمتع بثقل دولي، ومن الممكن أن يزيد الحكم ضد إسرائيل من عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع.

txt

بعد التأييد الكبير لفلسطين.. باحث: أكاذيب إسرائيل المستمرة محاولة لجذب التعاطف الدولى

إسرائيل تتحدى أي حكم لمحكمة العدل الدولية

ولمّحت إسرائيل إلى أنها ستتحدى أي أمر بوقف القتال، حيث قال آفي هيمان، المتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين أمس الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وتأتي التحركات القانونية الأخيرة في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي خلص إلى أن القوات "انتهكت اللوائح" عندما قتلت أحد موظفي الأمم المتحدة وأصابت موظفًا آخر الأسبوع الماضي في غزة عندما قصفت مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة وأصيبت بطائرة بدون طيار.

txt

فلسطين ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

عزلة إسرائيل المتزايدة تقلق أمريكا

وواجهت إسرائيل مشكلات متزايدة على الساحة الدولية في الأيام الأخيرة. ويوم الأربعاء أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن إعراب القلق بشأن عزلة إسرائيل.

وقال سوليفان: "باعتبارنا دولة تقف بقوة في الدفاع عن إسرائيل في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، فقد شهدنا بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف في اتجاه آخر".

وأضاف: "هذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل أو حيويتها على المدى الطويل، لذلك هذا شيء ناقشناه مع الحكومة الإسرائيلية".

الجارديان محكمة العدل الدول الدولية الهجوم الاسرائيلي غزة حكم

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 5-2024 في البنوك

بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الجمعة 24- 5-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعي وجوي لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية