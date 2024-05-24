الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن محكمة العدل الدولية قد تأمر اليوم الجمعة بوقف الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، أن هذا الحكم سيكون علامة أخرى على "العزلة الدولية المتزايدة" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الجارديان إلى أنه وسط تكهنات بأن محكمة العدل الدولية قد تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي، حددت محكمة عالمية ثانية عليا - المحكمة الجنائية الدولية - القضاة الثلاثة الذين سيستمعون إلى طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت وقادة من حماس.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا جديدًا بشأن سلوك إسرائيل في حربها في غزة في الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم الجمعة، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل بين الدول التي دعمتها تقليديًا.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الدولية، أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة: "إن ذلك ضروري لضمان بقاء الشعب الفلسطيني".

وجرى تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية في الماضي، حيث لا تملك الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، لكنها تتمتع بثقل دولي، ومن الممكن أن يزيد الحكم ضد إسرائيل من عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع.

إسرائيل تتحدى أي حكم لمحكمة العدل الدولية

ولمّحت إسرائيل إلى أنها ستتحدى أي أمر بوقف القتال، حيث قال آفي هيمان، المتحدث الرسمي باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للصحفيين أمس الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وتأتي التحركات القانونية الأخيرة في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي خلص إلى أن القوات "انتهكت اللوائح" عندما قتلت أحد موظفي الأمم المتحدة وأصابت موظفًا آخر الأسبوع الماضي في غزة عندما قصفت مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة وأصيبت بطائرة بدون طيار.

عزلة إسرائيل المتزايدة تقلق أمريكا

وواجهت إسرائيل مشكلات متزايدة على الساحة الدولية في الأيام الأخيرة. ويوم الأربعاء أعلنت أيرلندا والنرويج وإسبانيا عن أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن إعراب القلق بشأن عزلة إسرائيل.

وقال سوليفان: "باعتبارنا دولة تقف بقوة في الدفاع عن إسرائيل في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، فقد شهدنا بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف في اتجاه آخر".

وأضاف: "هذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل أو حيويتها على المدى الطويل، لذلك هذا شيء ناقشناه مع الحكومة الإسرائيلية".