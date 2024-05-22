فلسطين ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اليوم الأربعاء، بـالاعتراف بدولة فلسطين واعتبرتا القرار خطوة مهمة تثبت التزام الدول الثلاث الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن هذه الاعترافات تأتي انسجامًا مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما يسهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ودعت الوزارة مرة أخرى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدمًا في الاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقهم وتطلعاتهم غير القابلة للتصرف، إلى تقرير المصير في دولتهم المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئاسة الفلسطينية تدعو العالم إلى الاعتراف بفلسطين

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان ترحيبها بإعلان رئيس وزراء أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقًا راسخًا ومعترفًا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسئولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكل شعوب الأرض، حسب "وفا".

وحثت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، على أن تعترف بفلسطين دولة مستقلة وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو جمهورية أيرلندا والنرويج وإسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقدمت الرئاسة الفلسطينية بهذه المناسبة الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، وكذلك الشكر للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة.

وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.