قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.. أولاد رزق 3 وأهل الكهف أبرزها

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الماضية، حيث يرغب الملايين من الأسر المصرية في مشاهدة الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى المبارك لكونها خروجة تتناسب مع الجو الأسرى.

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

تضم قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024 نحو 4 أفلام يتنافس فيها كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي خلال موسم عيد الأضحى المبارك 2024 هم:-

1 - فيلم أولاد رزق 3 (القاضية)

الموسم الثالث من الفيلم يجمع بين الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، ومن المتوقع أن يتصدر شباك الإيرادات خلال الموسم الحالي الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان تجري أحداث الفيلم في إطار مثير عقب مرور 7 سنوات على انفصال الأخوة وانشغال كل واحد منهم بحياته الشخصية، حيث يعود شبح الماضي ليلقي بظلاله عليهم مرة أخرى، ما يجعلهم يعودون إلى حياة الجريمة.

2 - فيلم عصابة الماكس

الفيلم من أحمد رزق، وروبي ومحمد أسامة (أوس أوس)، ولبلبة وحاتم صلاح وأحمد فهيم ومصطفى بسيط، وعدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، وإخراج حسام سليمان وإنتاج هشام عبد الخالق، تدور أحداثه في غطار كوميدي حول المكسيكس الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب ويتورط في عملية كبيرة ويحتاج للمساعدة.

3 - فيلم اللعب مع العيال

يتنافس الفنان محمد إمام على إيردات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى الحالي بفيلم اللعب مع العيال، والذي يضم مجموعة من مجوم الفن في مصر والوطن العربي، أبرزهم أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم، ومن إخراج المخرج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطاركوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات والموافق الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب.

4 - فيلم أهل الكهف

ينتظر الجمهور عرض فيلم أهل الكهف خلال موسم عيد الأضحى والذي يضم مجموعة هائلة من نجوم الفن على رأسهم الفنان خالد النبوي، وغادة عادل ومحمد فراج وريم مصطفى، ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وعبد الرحمن أبو زهرة وصبري فواز، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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