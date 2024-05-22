الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النرويج تعلن الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.. وترقب لاعتراف أيرلندا وإسبانيا

فلسطين
فلسطين

أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، أنها ستعترف بـالدولة الفلسطينية لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك الاعتراف بفلسطين كدولة تتمتع بكل الحقوق والالتزامات التي تنطوي عليها.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار في مؤتمر صحفي: "إن الدولة الاسكندنافية ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف: "لفلسطين حق أساسي في دولة مستقلة.. وسنعتبر فلسطين دولة مستقلة تتمتع بكل الحقوق والالتزامات التي تنطوي عليها".

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رئيس الوزراء الأيرلندى: الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد للسلام

وأشارت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية، إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من أجل حل الدولتين وفرض سلام دائم في المنطقة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن النرويج- وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعكس تحركاته- كانت مؤيدًا متحمسًا لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال جار ستور: "لقد ارتكبت حماس والجماعات المسلحة التي لا تؤيد حل الدولتين ودولة إسرائيل هذا الإرهاب". 

ويأتي اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية بعد أكثر من 30 عامًا من توقيع اتفاق أوسلو الأول في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، "اتخذ الفلسطينيون خطوات مهمة نحو حل الدولتين"، كما قالت الحكومة النرويجية.

وقال جار ستور: "إن البنك الدولي قرر أن فلسطين قد استوفت المعايير الأساسية للعمل كدولة في عام 2011، وأنه تم بناء المؤسسات الوطنية لتزويد السكان بالخدمات المهمة".

وقالت الحكومة النرويجية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن "الحرب في غزة والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لا يزالان يعنيان أن الوضع في فلسطين أكثر صعوبة مما كان عليه منذ عقود".

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رئيس الوزراء الإسبانى: البرلمان بصدد التصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول عام 2027

أيرلندا وإسبانيا ستعترفان أيضًا بالدولة الفلسطينية

ومن المتوقع أن تصدر أيرلندا وإسبانيا إعلانًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حسب وكالة رويترز.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم، لكنها لم تذكر تفاصيل، حسب"رويترز".

وفي السياق ذاته، اعترفت السويد رسميًا بدولة فلسطين في عام 2014 لتصبح أول عضو في الاتحاد الأوروبي في أوروبا الغربية يعترف بدولة فلسطينية.

والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكنها اتخذت الخطوة قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هي بلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ومالطا وبولندا ورومانيا.

وأشارت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية إلى أنها تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من أجل حل الدولتين وفرض سلام دائم في المنطقة.

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