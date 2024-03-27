أبوالغيط: الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لوفد من حركة فتح، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن الطريق إلى تجسيد الدولة الفلسطينية يمر عبر وحدة الصف ويجب بذل كل ما هو ممكن لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا على مركزية دور السلطة الفلسطينية وضرورة إنهاء الانقسام الجغرافي والسياسي.

وأشار، إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، مضيفًا: "يجب العمل بأسرع وقت على خلق مسار للتسوية السياسية يفضي لإنشاء الدولة الفلسطينية".

