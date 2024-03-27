محمد حجازى: الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تسعى لإطالة أمد الحرب فى غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية عندما امتعنت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، تدرك جيدًا أنها تؤهل الآلية السياسية الدولية لاستقبال ما ستسفر عنه قريبًا في المفاوضات القائمة سواء في القاهرة أو الدوحة، للتوصل لاتفاق للإفراج عن الراهائن، ووقف إطلاق النار في هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا في سباق بين إدراة أمريكية ومجتمع دولي بات مدركًا أن إسرائيل والحكومة اليمينة الإسرائيلية المتطرفة في مساعيها للبقاء السياسي.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاقتحام مدينة رفح كمعركة يمكنه من خلالها إطالة أمد النزاع بما يمكنه للتواصل واللحاق ببدأ سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما يمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من البقاء في سدة الحكم.