الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: تنظيم داعش ينتعش بالدول التي لا تسيطر على حدودها

الباحث أعلية علاني
الباحث أعلية علاني

قال الباحث في قضايا التيارات المتشددة أعلية علاني، إن عودة تنظيم داعش الإرهابي القوية في استئناف عمله بعد الضربات الكبيرة التي تلقاها في سوريا والعراق والملاحقات الأمنية بقتل زعمائه الكبار، وعلى رأسهم ما يسمونه خلفاء داعش، هذه العودة تتزامن مع مناطق ملتهبة ومصالح دولية وإقليمية كبيرة.

 

وأضاف علاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مثل هذه المناطق كانت في النيجر، والتي وقع فيها انقلاب مثل ما حدث في مالي وبوركينا فاسو، وبالتالي اختلطت المصالح بالتحركات المشبوهة بهذه التنظيمات علما بأن داعش في العادة ينتعش في البيئة الهشة سواء بيئة اجتماعية هشة أو دولة لا تتحكم في حدودها.

 

وأشار إلى أن داعش خراسان تتحرك في فضاء يختلف عما موجود في أفريقيا، حيث تتحرك في فضاء له خصومات تاريخية مع روسيا خاصة مع القاعدة ومحاربة الاتحاد السوفييتي ثم الحرب في أفغانستان عندما كان هناك تضارب وتناقض بين طالبان وداعش خراسان.
 

القاهرة الإخبارية تنظيم داعش داعش التنظيمات البيئة الهشة أفغانستان القاعدة روسيا داعش خراسان

مواد متعلقة

"حياة كريمة" يشارك في تكية الخير بمبلغ مالي لزيادة عدد الوجبات

مندوبة بريطانيا: الفلسطينيون يواجهون معاناة إنسانية لا وصف لها في غزة

العاهل الأردنى: يجب وقف عنف المستوطنين والتصعيد الذى سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية

البيت الأبيض: سنواصل عمليات الإنزال الجوى للمساعدات على غزة

باحث: "داعش" كان يعانى من نقص التمويل وتلقى الدعم لتنفيذ هجوم موسكو

مندوب أمريكا: أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية قد تؤدى لدمار أكبر

جهاز الأمن الروسى: أوكرانيا متورطة فى الهجوم على المركز التجارى

ماجد عبدالفتاح: إسرائيل مسئولة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مودريتش أساسيًا.. تشكيل كرواتيا أمام مصر فى نهائى كأس عاصمة مصر

أول رد من الزمالك على تصريحات كهربا: "حملة لتشتيت الجماهير"

أكرم توفيق يعوض إمام عاشور في تشكيل مصر ضد كرواتيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"