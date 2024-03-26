باحث: تنظيم داعش ينتعش بالدول التي لا تسيطر على حدودها

قال الباحث في قضايا التيارات المتشددة أعلية علاني، إن عودة تنظيم داعش الإرهابي القوية في استئناف عمله بعد الضربات الكبيرة التي تلقاها في سوريا والعراق والملاحقات الأمنية بقتل زعمائه الكبار، وعلى رأسهم ما يسمونه خلفاء داعش، هذه العودة تتزامن مع مناطق ملتهبة ومصالح دولية وإقليمية كبيرة.

وأضاف علاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مثل هذه المناطق كانت في النيجر، والتي وقع فيها انقلاب مثل ما حدث في مالي وبوركينا فاسو، وبالتالي اختلطت المصالح بالتحركات المشبوهة بهذه التنظيمات علما بأن داعش في العادة ينتعش في البيئة الهشة سواء بيئة اجتماعية هشة أو دولة لا تتحكم في حدودها.

وأشار إلى أن داعش خراسان تتحرك في فضاء يختلف عما موجود في أفريقيا، حيث تتحرك في فضاء له خصومات تاريخية مع روسيا خاصة مع القاعدة ومحاربة الاتحاد السوفييتي ثم الحرب في أفغانستان عندما كان هناك تضارب وتناقض بين طالبان وداعش خراسان.

