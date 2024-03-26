الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البيت الأبيض: سنواصل عمليات الإنزال الجوى للمساعدات على غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم، أنه مستمر في عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى دمار أكبر.

وقال مندوب الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن واشنطن تواصل العمل لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة وهناك مقترح قوي للتهدئة، مؤكدًا أن إسقاط المساعدات جوًا ليس بديلًا لإدخالها عن طريق البر.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض قطاع غزة الإنزال الجوي المساعدات

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