شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن آخر سعر للدواجن في بداية شهر رمضان كان يبلغ 115 جنيهًا في المزرعة، وارتفع إلى 120 جنيهًا للمستهلك، ولكن اليوم انخفض السعر إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وذلك نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية مع توفير الخامات والدولار.

وأوضح السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المقاطعة التي أعلن عنها ناتجة عن ارتفاع جنوني في أسعار البيض رغم الإفراجات وتوفير الأعلاف، إلا أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن المبادرة التي أعلن عنها اتحاد منتجي الدواجن بتخفيض الأسعار بنسبة 10% إلى 15% لم تُطبق على أسعار البيض حتى الآن، مما أزعج الكثير من المواطنين، خاصة أن وزارة الزراعة تبيع طبق البيض بأسعار أقل من أسعار التجار.

مقاطعة البيض لمحاربة غلاء التجار

أشار السيد إلى أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا كبيرًا، حيث انخفضت من 115 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو، وهو سعر عادل لكل من المنتج والمستهلك. وأرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الأعلاف نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة قيام منتجي البيض بخفض أسعاره لتتماشى مع أسعار الدواجن في الأسواق. كما دعا إلى ضرورة وجود رقابة شديدة على الأسواق بعد تراجع أسعار الدواجن، للسيطرة على جشع التجار واستمرار الانخفاض في الأسعار.

وأكد السيد أن استقرار السوق وتوفر الأعلاف سيشجع صغار المربين على العودة للعمل وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن أسعار الدواجن والبيض تعتمد على العرض والطلب، وأن زيادة المعروض ستؤدي إلى استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.

وأضاف السيد أن صناعة الدواجن تواجه فترة فاصلة ما بين عيدي الفطر والأضحى نتيجة لانخفاض الطلب والاستعدادات لعيد الأضحى، وأشار إلى انخفاض أسعار الذرة المحلية والأوكرانية والبرازيلية والأرجنتينية، مما يشكل انخفاضًا كبيرًا في الأسواق.

وأكد ضرورة أن ينعكس انخفاض أسعار الذرة على تكلفة العلف، نظرًا لأهميته كمدخل رئيسي في صناعة الدواجن، بالإضافة إلى انخفاض أيضًا في أسعار فول الصويا، مشيرًا إلى أن سعر طن العلف يجب ألا يتجاوز 20 ألف جنيه، لكنه حاليًا يتراوح بين 23.5 و24.5 ألف جنيه.