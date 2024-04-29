الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

لحوم
لحوم

قال مصطفي وهبة، عضو شعبة اللحوم، إنه لا توجد مقاطعة للحوم بشكل مباشر حتى الآن، لكن هناك تراجعًا كبيرًا في شراء اللحوم البلدية.

مردود إيجابي للإفراجات عن السلع واللحوم من الموانئ 

وأوضح "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عملية الإفراج عن السلع الغذائية واللحوم والدواجن من الموانئ خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه، أسهمت في تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بشكل ملحوظ، نسبته 15% (60 جنيهًا في الكيلو).


وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كميات كافية من اللحوم للمواطنين خلال عيد الأضحى، لافتًا إلى استيراد 150 ألف رأس من ماشية من جيبوتي لتلبية الطلب المتوقع خلال العيد، منوهًا بأنه سيتم توزيع اللحوم على المواطنين بأسعار مدعومة وفي متناول الجميع؛ من خلال منافذ البيع الحكومية.

ولفت إلى التنسيق مع التجار والموزعين لضمان توافر اللحوم في جميع المناطق وبأسعار معقولة، لافتًا إلى خضوع اللحوم المستوردة لرقابة صحية وفحوصات دقيقة؛ لضمان سلامتها وجودتها، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نظافة وصحة الماشية قبل ذبحها وتوزيعها.

مصطفي وهبة الحكومة المصرية مقاطعة للحوم البلدي اسعار اللحوم المستوردة صحية

مواد متعلقة

مصر تتصدى للتحديات.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار فى الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين

رئيس الوزراء: أى اقتصاد فى العالم ينبغى ألا يعمل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

مُحاربة الغلاء.. انطلاق معارض «أهلًا رمضان»: توفر السلع بتخفيضات 25%

تأمين استهلاك رمضان.. تلبية احتياجات المواطن المصرى فى المقام الأول

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

الانفراد متواصل.. مقدمات أحمد الشهاوى لمشروع «ديوان الشعر المصرى»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم