تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

قال مصطفي وهبة، عضو شعبة اللحوم، إنه لا توجد مقاطعة للحوم بشكل مباشر حتى الآن، لكن هناك تراجعًا كبيرًا في شراء اللحوم البلدية.

مردود إيجابي للإفراجات عن السلع واللحوم من الموانئ

وأوضح "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عملية الإفراج عن السلع الغذائية واللحوم والدواجن من الموانئ خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحقيق استقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه، أسهمت في تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بشكل ملحوظ، نسبته 15% (60 جنيهًا في الكيلو).



وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كميات كافية من اللحوم للمواطنين خلال عيد الأضحى، لافتًا إلى استيراد 150 ألف رأس من ماشية من جيبوتي لتلبية الطلب المتوقع خلال العيد، منوهًا بأنه سيتم توزيع اللحوم على المواطنين بأسعار مدعومة وفي متناول الجميع؛ من خلال منافذ البيع الحكومية.

ولفت إلى التنسيق مع التجار والموزعين لضمان توافر اللحوم في جميع المناطق وبأسعار معقولة، لافتًا إلى خضوع اللحوم المستوردة لرقابة صحية وفحوصات دقيقة؛ لضمان سلامتها وجودتها، كما سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نظافة وصحة الماشية قبل ذبحها وتوزيعها.