أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

- سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيها.

-سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي إلى 115 جنيها.

سعر كيلو اللحم البرازيلي بين 160 و190 جنيها.

تعرف على سعر كيلو اللحم البرازيلى البقرى اليوم 26 أبريل 2024.

-سعر اللحم البرازيلى البقري يتراوح بين 210 و250 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

أسعار اللحوم فى منافذ البيع اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر اللحوم الهندى ما بين 190 جنيها للمفروم.

سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 و300 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز بين 250 و320 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم بين 180 و240 جنيها.

سعر كيلو اللحم الضأن بين 240 و280 جنيها.

سعر كيلو اللحم الجملي بين 210 و250 جنيها.

سعر كيلو الأستيك إلى 280 جنيها.

سعر كيلو البوفتيك إلى 290 جنيها.

سعر كباب الحلة إلى 280 جنيها.

سعر الإنتركوت إلى 280 جنيها.

سعر كيلو لحم الشاورما إلى 290 جنيها.

أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 26 إبريل 2024

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم، حيث سجلت اللحوم الكندوز 350-380 جنيها، والضأن بين 370-450 جنيها، والجملي 270-340 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 350 و 420 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 350-400 جنيه، والكبدة 350-500 جنيه.

وعلى صعيد متصل ذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 210 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 280 و320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.