"خلّى ريحتها تفوح".. حملة شعبية لمقاطعة اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى

بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في المحافظات، بدأت حملة شعبية جديدة أطلقها عدد من المواطنين تحت شعار "خلّي ريحتها تفوح"، بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون تلك المبادرة استجابة لجملة الرئيس "اللي يبيع غالي متشتريش منه"، لتأديب الجزارين الذين يطمعون في مكاسب باهظة ما تسبب في ارتفاع اللحوم والدواجن بشكل كبير.

نطبق ما قاله الرئيس بالاستغناء عمّا يغلو سعره

وقال المواطن أيمن حسن: "جاء الوقت لنحقق ما قاله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما قال (اللي يبيع غالى ماتشتريش منه)، وقد ثبت هذا القول عندما قامت ثلاث محافظات بالاستغناء عن أكل السمك وقامت بالمقاطعة ليصبح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 60 جنيها، واللى بيتباع بـ90 جنيه اتباع بـ40 جنيه، يعنى دليل على جشع التجار".

دور الأهالى فى نجاح المقاطعة

وأضاف أيمن: "جاء الآن دور الأهالي التي تعشق اللحوم الجملي والعجالى لتقوم بمقاطعة بعض الجزارين، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 380 تحت مسمى أنها بلدي، والله كلها واحد، لكن طول ما فيه مغفل، النصاب بخير، لا بد أن نقاطع هؤلاء الجشعين".

درجة الحرارة شديدة وستفسد اللحوم مع المقاطعة

وأوضح حسن: "درجة الحرارة شديدة، واللحوم هاتعفن وريحتها تفوح، لازم نقف إيد واحدة، علما بأن الجزار بيشتري كيلو اللحمة بحوالي 150 لـ200 جنيه في الكيلو، خليها تعفن.. نداء لكل أهالي بلبيس".

وأشار محمد شحاتة: "مقاطع السمك زي معظم الناس وكذلك اللحمة والفراخ، وممكن يطلع واحد ويقولي علشان معكش فلوس، خلّي قصة الفلوس على جنب لأنها مستورة بفضل الله".

الاتحاد قوة

وطالبت زينب بيومي المواطنين بالاتحاد والمقاطعة: "اتحدوا في الاتحاد قوة، مش هنموت لو بطلنا ناكل لحوم أو سمك أو فراخ، لازم التاجر الجشع يتراجع ويراعي ضميره".

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