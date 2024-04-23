الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خليه يعفن.. البورسعيدية يتحدون جشع تجار الأسماك

حملة مقاطعة الأسماك
حملة مقاطعة الأسماك

أطلق عدد من المواطنين مبادرة "خليه يعفن" بعد رفع التجار أسعار الأسماك بشكل جنوني خلال الفترة الحالية، رغم استقرار الأسعار.

ولا تزال الحملة مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء حتى يستجيب تجار الأسواق، بعد الضغط عليهم من خلال حملات المقاطعة، بداية من بورسعيد حتى الإسكندرية.

مقاطعة الأسماك 

قال "شريف" أحد المواطنين: "حملة مقاطعة الأسماك، والمأكولات البحرية لمدة أسبوع حتى يعود التجار الجشعون إلى رشدهم، وأنا من موقعي هذا كرجل قبطي مسيحي صايم بقالي أكتر من ٤٠ يوما أدعو لتطبيق نفس المقاطعة بنفس واحد على اللحوم والطيور ليتعلم الجميع احترام الإنسان، مكسب الجزارين وتجار الفراخ بيعدي الضعف".

وأضاف شريف: "مقاطعة شراء اللحوم والطيور من النهارده إلى ما بعد عيد الأضحى نقف كلنا قدام الجشع والاستغلال ولو مرة واحدة في حياتنا، الدولة مش هتقدر تعمل حاجة لوحدها لو إحنا لم نساعدها، هي دي المقاطعة اللي تفيد مصر والمصريين.

وتابع محمود يوسف أحد المواطنين: "حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد تؤتي ثمارها من اليوم الأول على غير المتوقع، فقد انهارت الأسعار المبالغ فيها نتيجة العزوف عن الشراء والأسواق خلت من المشترين في أوقات الذروة، حيث كانت وجبة الأسماك اقتصادية بالنسبة للمواطن البورسعيدي حتى وقت قريب وأصبحت العكس بعد الارتفاع الجنوني غير المبرر لها".


وأوضح "محمود": التسعير غير موجود، التسعير شخصي على حسب المستوى المادي للمشتري، بعد قيام التاجر بتفحص وتقدير مستواه إلقاء أى سعر دون ضوابط أو قوانين، حيث تضاعفت الأسعار دون مبرر رغم الإنتاج السمكي الغزير لبورسعيد.

وأكد "يوسف" أن المواطن أصبح يعامل معاملة السائح والزائر، ونتمنى أن الجزارين وتجار الفراخ ما يستغلوا الحملة بسبب زيادة الإقبال عليهم ونرجع تاني نعمل حملات ضدهم.

وقالت "هدى": مقاطعة السمك ياريت تنجح لأن السمك سلعة لا غنى عنها لأي أسرة ولو المقاطعة نجحت والأسعار قلت الناس تتجه للسمك كبديل عن الفراخ واللحمة وبالتالي الطلب عليهم يقل وبالتالي أسعارهم تقل لعدم الإقبال عليهم يعني مقاطعة السمك هيكون ليها فائدة كبيرة.

IMG_20240423_102729
IMG_20240423_102729
IMG_20240423_102753
IMG_20240423_102753
IMG_20240423_102741
IMG_20240423_102741
خليها تعفن مبادرة قطع الأسماك جشع التجار مواطنين يلقون حملة خليها تعفن تجار الأسماك

مواد متعلقة

تراجع الأسعار لـ 70%.. أحمد موسى يشيد بحملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد

مواطنون: «كلنا واحد» وفرت جميع المستلزمات بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع