خليه يعفن.. البورسعيدية يتحدون جشع تجار الأسماك

أطلق عدد من المواطنين مبادرة "خليه يعفن" بعد رفع التجار أسعار الأسماك بشكل جنوني خلال الفترة الحالية، رغم استقرار الأسعار.

ولا تزال الحملة مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء حتى يستجيب تجار الأسواق، بعد الضغط عليهم من خلال حملات المقاطعة، بداية من بورسعيد حتى الإسكندرية.

مقاطعة الأسماك

قال "شريف" أحد المواطنين: "حملة مقاطعة الأسماك، والمأكولات البحرية لمدة أسبوع حتى يعود التجار الجشعون إلى رشدهم، وأنا من موقعي هذا كرجل قبطي مسيحي صايم بقالي أكتر من ٤٠ يوما أدعو لتطبيق نفس المقاطعة بنفس واحد على اللحوم والطيور ليتعلم الجميع احترام الإنسان، مكسب الجزارين وتجار الفراخ بيعدي الضعف".

وأضاف شريف: "مقاطعة شراء اللحوم والطيور من النهارده إلى ما بعد عيد الأضحى نقف كلنا قدام الجشع والاستغلال ولو مرة واحدة في حياتنا، الدولة مش هتقدر تعمل حاجة لوحدها لو إحنا لم نساعدها، هي دي المقاطعة اللي تفيد مصر والمصريين.

وتابع محمود يوسف أحد المواطنين: "حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد تؤتي ثمارها من اليوم الأول على غير المتوقع، فقد انهارت الأسعار المبالغ فيها نتيجة العزوف عن الشراء والأسواق خلت من المشترين في أوقات الذروة، حيث كانت وجبة الأسماك اقتصادية بالنسبة للمواطن البورسعيدي حتى وقت قريب وأصبحت العكس بعد الارتفاع الجنوني غير المبرر لها".



وأوضح "محمود": التسعير غير موجود، التسعير شخصي على حسب المستوى المادي للمشتري، بعد قيام التاجر بتفحص وتقدير مستواه إلقاء أى سعر دون ضوابط أو قوانين، حيث تضاعفت الأسعار دون مبرر رغم الإنتاج السمكي الغزير لبورسعيد.

وأكد "يوسف" أن المواطن أصبح يعامل معاملة السائح والزائر، ونتمنى أن الجزارين وتجار الفراخ ما يستغلوا الحملة بسبب زيادة الإقبال عليهم ونرجع تاني نعمل حملات ضدهم.

وقالت "هدى": مقاطعة السمك ياريت تنجح لأن السمك سلعة لا غنى عنها لأي أسرة ولو المقاطعة نجحت والأسعار قلت الناس تتجه للسمك كبديل عن الفراخ واللحمة وبالتالي الطلب عليهم يقل وبالتالي أسعارهم تقل لعدم الإقبال عليهم يعني مقاطعة السمك هيكون ليها فائدة كبيرة.

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