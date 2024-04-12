الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون: «كلنا واحد» وفرت جميع المستلزمات بأسعار مخفضة

جانب من مبادرة «كلنا
جانب من مبادرة «كلنا واحد»

أشاد مواطنون بقرار وزارة الداخلية بمد فعاليات المرحلة الـ٢٥ من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر، اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال مواطنون إن المبادرة التى أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى أسهمت فى توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لهم بأسعار مناسبة، ومكنتهم من تلبية احتياجاتهم، ثم أدخلت أيضًا الفرحة والسرور على أطفالهم فى عيد الفطر.

وأضاف المواطنون أن قرار مد فعاليات المرحلة الـ٢٥ من المبادرة مكنهم من شراء مستلزمات العيد لأطفالهم بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق التقليدية، سواء الملابس أو الأحذية، وبالتالى إدخال فرحة العيد فى قلوب أطفالهم.

وأشادوا بتنوع السلع المعروضة فى المنافذ والمحال التجارية المشاركة فى المبادرة، سواء مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس وأحذية وكعك، أو السلع الغذائية مثل اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات، فضلًا عن السلع الاستراتيجية والمعمرة والأجهزة الكهربائية، التى تُعرض جميعها بجودة مميزة وأسعار مخفضة. وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ٢٥ من مبادرة «كلنا واحد»، فى ١٥ فبراير الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم مدها لمدة شهر، اعتبارًا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتستهدف المرحلة الـ٢٥ من المبادرة توفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى ٤٠٪، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة فى المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

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