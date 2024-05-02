الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

الصحة

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعي

الجهاز المناعي
الجهاز المناعي

يعتبر الكرفس من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، وتناوله في الصباح الباكر يتيح للجسم الاستفادة القصوى من فوائده الصحية، فما هي تلك الفوائد، بحسب ما ذكر فى موقع "هيلث".

تعزيز الهضم: يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد على الشعور بالارتياح والخفة خلال اليوم.

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي الكرفس على فيتامين C والأنتيوكسيدات التي تعزز من قوة جهاز المناعة، مما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض والتهابات مختلفة.

تنظيم ضغط الدم: يحتوي الكرفس على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

تحسين مستويات الكولسترول: تحتوي مضادات الأكسدة الموجودة في الكرفس على خصائص تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

توفير الطاقة: يحتوي الكرفس على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات، مما يساعد في توفير الطاقة اللازمة لبدء يوم مليء بالنشاط والحيوية.

فوائد الكرفس

باختصار، فإن تناول الكرفس في الصباح الباكر يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، مما يساعد في الحفاظ على الصحة والعافية العامة.

تحسين صحة الجلد: يحتوي الكرفس على فيتامينات A وC والمركبات الأخرى التي تساهم في تحسين صحة الجلد، وتقليل ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

تقوية العظام: يحتوي الكرفس على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي المعادن الأساسية لصحة العظام والأسنان. لذلك، يمكن لتناوله بانتظام أن يساعد في تقوية العظام والوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام.

تقليل التهابات المفاصل: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات، والتي تساعد في تقليل التورم والألم المرتبط بالتهابات المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

دعم صحة العينين: يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والبيتا كاروتين، التي تساعد في الحفاظ على صحة العينين والوقاية من أمراض العين مثل الضمور البقعي والتهاب القرنية.

تحسين وظائف المخ: يحتوي الكرفس على مركبات تساعد في تحسين وظائف المخ وتعزيز الذاكرة والتركيز، مما يساعد في تعزيز الأداء العقلي خلال اليوم.

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