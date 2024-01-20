طرق طبيعية فى المنزل تخلصك من الإصابة بنزلات البرد

يعتبر التخلص من نزلات البرد من أكثر الأمور التى يسأل عنها الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك بسبب التعب الشديد من نزلات البرد، خاصة خلال تلك الفترة، فيزداد معدل نزلات البرد بشكل كبير، ونسلط الضوء في السطور التالية على كيفية الوقاية من نزلات البرد والقضاء عليها بأسهل الطرق.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الطرق التى تساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة نزلات البرد، والتى يأتى على رأسها تناول منقوع الثوم في عسل النحل وذلك من خلال الآتي:

المكونات:

5 فصوص ثوم.

5 ملاعق عسل أبيض.

5 ملاعق زيت زيتون.

الطريقة:

ضعي كل المكونات، وهي: عسل النحل، وزيت الزيتون، والثوم، في برطمان واغلقيه جيدا واتركيه لمدة يوم كامل.

بعد ترك البرطمان لمدة يوم كامل، تناول ملعقة من عسل النحل على معدة فارغة، فيساعد في القضاء على نزلات البرد ورفع كفاءة جاهز المناعة.

كما يعمل الخليط على القضاء على مشكلة البرد لما يحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للجسم تقلل من أعراض نزلات البرد.

تناول الفلفل الأصفر والأحمر والبرتقال بالجزر للتخلص من نزلات البرد

وحسبما ذكر في الموقع، فمن ضمن الطرق التى تساعد على التلخص من مشكلات نزلات البرد تناول مشروب الجرز بالبرتقال، فيساعد تناول مشروب الجزر بالبرتقال في القضاء على مشكلة نزلات البرد، وذلك لما يحتويه البرتقال بالجزر على نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة، كما يمكن الاعتماد على تناول الفلفل الأصفر والفلفل الأحمر، فيساعدان فى التخلص من مشكلة ضعف كفاءة جهاز المناعة، كما يعملان على تعزيز الفيتامينات فى الجسم وبالتالى القضاء على الإصابة بنزلات البرد في أسرع وقت ممكن.