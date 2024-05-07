الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية الثلاثاء 07/مايو/2024 - 09:10 م 5/7/2024 9:10:43 PM فرحة لاعبي الأهلي - تصوير: أحمد حسن شارك طباعة جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 2 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 3 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 4 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 5 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 6 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 7 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 8+ جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 9 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد 11 جانب من فرحة الاهلي بالفوز على الاتحاد شارك طباعة