اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ235 العدوان الوحشي على قطاع غزة، ويستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة هجومها الموسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع، وعلى المناطق الغربية لمدينة رفح، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي غربي رفح.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36050 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36050 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81026 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية