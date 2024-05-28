الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ235 العدوان الوحشي على قطاع غزة، ويستمر جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل  العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

 

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عاجل.. ارتفاع عدد شهداء مجزرة رفح إلى 40

عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت خلال الساعات الأخيرة هجومها الموسع على مدينة جباليا ومخيمها شمال القطاع، وعلى المناطق الغربية لمدينة رفح، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عشرات العائلات نزحت بسبب القصف الإسرائيلي لمدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى الأندونيسي غربي رفح.

 

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متحدث أونروا لـ"مساء dmc": لا مكان آمن فى قطاع غزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36050 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و383 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36050 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81026 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

 

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جوتيرش: يجب إنهاء "الرعب" في قطاع غزة

أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • شن سلسلة غارات على منطقة تلة زعرب ومحيطها غربي رفح.
  • اندلاع حريق في بناية أبو مرقة السكنية ودفيئات زراعية مجاورة بفعل القصف المدفعي المكثف على حي تل السلطان غربي رفح.
  • إطلاق قذائف المدفعية على المستشفى الميداني الإندونيسي في تل السلطان برفح.
  • استشهاد 3 مواطنين من عائلة أبو جراد منهم سيدتان جراء قصف منطقة البركسات في تل السلطان غرب رفح.
  • استشهاد مواطنان وجرح عدد آخر بينهم أطفال جراء قصف منزلًا لعائلة عقل في سوق البريج وسط القطاع.
  • شن غارات جوية على مخيمي النصيرات والبريج وبلدة الزوايدة وسط القطاع.
  • شن غارة عنيفة على منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.
  • استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض منزل عائلة الغصين بحي الدرج شرق مدينة غزة منتصف الليل.
  • إطلاق قنابل ضوئية بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب غربي مدينة غزة.
  • استشهاد اثنين من العاملين بمستشفى الكويت التخصصي برفح وهم على رأس عملهم.
الإحتلال الإسرائيلي اليوم235 للعدوان غزة مجازر رفح جباليا

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