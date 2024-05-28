الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

أحمد رزق وعائلتة
أحمد رزق وعائلتة

تحفظت أجهزة الأمن على نجل الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري عندما صدمه باسكوتر كان يقوده في منطقة 6 أكتوبر ليصطدم بالعامل الذى كان يقود دراجة بخارية.

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بـ دليفري وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن الثلاثة مصابين بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وزارة الداخلية التحريات امن القاهرة النيابة العامة حبس حكم نجل الفنان أحمد رزق أحمد رزق الفنان أحمد رزق

مواد متعلقة

طلب التحريات فى إصابة نجل الفنان أحمد رزق فى حادث تصادم

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

"حماس": لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان والانسحاب من معبر رفح وإعادة إداراته السابقة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة