تحفظت أجهزة الأمن على نجل الفنان أحمد رزق لتسببه في إصابة عامل دليفري عندما صدمه باسكوتر كان يقوده في منطقة 6 أكتوبر ليصطدم بالعامل الذى كان يقود دراجة بخارية.

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب بالغ من العمر 15 عاما وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين اصطدام نجل الفنان أحمد رزق أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بـ دليفري وإصابتهم جميعا بإصابات متفرقة جراء الحادث.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة، أن الثلاثة مصابين بكسور وسحجات وحالتهم الصحية متدهورة، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج اللازم لهم في المستشفيات المختلفة، وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة