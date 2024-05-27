برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

فور اعتمادها رسميًا

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، في مصر خلال الفترة الماضية، بعد إنتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بنظام البابل شيت الجديد، وبدء إعلان المديريات التعليمية عن اعتماد النتائج بنسب نجاح متفاوتة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

بدأت عدد من المديريات التعليمية إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من المحافظ المسئول.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اعتماد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بنسبة نجاح 85.1%، يوم الخميس الماضي.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة والجيزة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بجميع المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها في كل محافظة على حدة، بعد انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها رسميًا، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للمديرية التعليمية، من خلال الروابط التالية.