حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

تكفلت مؤسسة “حياة كريمة" برعاية محمد صاحب فيديو رمى غزل البنات الشهير، وأسرته، وقررت تسليمه مشروعا متكاملا يكفل له حياة كريمة طوال العمر.

وتواصل فريق عمل مؤسسة “حياة كريمة” فور انتشار الفيديو مع صاحبه وزاره في منزله بسوهاج.

وكتبت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك:"من قلب المعاناة لأمل جديد! محمد بدأ يومه بأنه اشترى بضاعة غزل بنات بـ300 جنيه بالسلف على أمل أن يرجع بيته كسبان، بس للاسف معرفش يبيع حاجه وخلى قلوبنا تتوجع من بكاءه، مؤسسة حياة كريمة شافت قصته واتحركت علطول، ومكتب حياة كريمة الميداني بالمحافظة قرر يزوره للوقوف جنبه ويساعده يبدأ من جديد بمشروع يناسب طموحه".

واجتاح الفيديو المؤثر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث يظهر فيه محمد حسين إبراهيم وهو يلقي بضاعته بالشارع بعدما يئس من بيع ما معه من حلويات واضطر للعودة إلى منزله خالي الوفاض.