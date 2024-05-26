الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أيام ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة للفصل الدراسي الثاني، بعد أن أنهى طلاب مدارس القاهرة امتحاناتهم الأسبوع الماضي، وفق الخارطة الزمنية لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة، ورابط النتيجة. 

متى تظهر نتيجة الإعدادية القاهرة 2024؟

تستمر عمليات تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي على أن يتم إعلان نتيجة الاعدادية القاهرة 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي لطلاب محافظة القاهرة، فور الانتهاء من عملية التصحيح وتدقيق النتيجة ثم اعتمادها من محافظ القاهرة. 

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الترم الثاني الاسبوع المقبل. 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة 

يستطيع طلاب محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس من خلال زيارة المدرسة التابع لها الطالب حيث يتم وضع النتيجة بالمدارس للمجان للطلاب، كما توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال موقعها الإلكتروني، وبعد زيارته قم باختيار نتيجة 3 إعدادي القاهرة، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني، العام الدراسي 2023- 2024، واضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية فتظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

يستطيع أولياء الأمور الاطلاع على نتائج الامتحانات من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، والتي توفر بجانب نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة نتيجة سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي، والتي تتوفر الآن عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة، على أن يتم توفير نتيجة الإعدادية القاهرة فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها. 

مؤشرات  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة

أكدت مصادر مسئولة من كنترولات الشهادة الإعدادية، أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة مطمئنة جدا.

وأوضحت المصادر أن نسب النجاح في  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة مرتفعة، وهو الامر الذي يدعو لتفاؤل الطلاب والاهالي وعدم القلق من نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة.

 

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نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024.. كل ماتريد معرفته

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 الفصل الدراسي الثاني

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