ضربة جديدة لـ"مافيا" تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بقنا لقيامه بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتس آب"، يروج من خلالها لإمكانية تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024.

البداية كانت برصد وزارة الداخلية ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" وادعائه قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.

وبالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط المذكور، وهو طالب مقيم بمحافظة قنا، وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، واعترف بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.