نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

ينهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات الجمهورية، لتبدأ عمليات تصحيح المواد المتبقية وفق نموذج الإجابة الذي وفرته المديريات المختلفة.

وتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات في أيام متفاوتة حسب انتهاء المديريات من تصحيح الامنحانات وتدقيقها، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظات الجمهورية.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

تظهر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر منصات مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة في أوقات متفاوتة، حيث تعلن كل مديرية نتيجة الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة كما أدى الطلاب الامتحانات بصورة منفصلة وامتحانات مختلفة من محافظة لأخرى.

وبدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء الطلاب من الامتحان، على أن يتم تدقيق النتائج وفق نماذج الإجابات الخاصة بكل مادة والتي توفرها مديريات التعليم، ثم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المحافظ، وتوفيرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك في المدارس.

نتائج التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس القاهرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح بعد أن أنهي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ ساعات، وبدأت عمليات التصحيح للامتحانات.

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم التاني العام الدراسي 2023/2024 ، والضغط على زر اعرض نتيجة ٣ اعدادي فتظهر فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من المحافظ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

نتيجة الإعدادية محافظة الجيزة من هنا

نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية من هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية من هنا