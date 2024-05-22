الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، مساء اليوم الأربعاء 22 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس 

ويستعرض "الدستور" رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني، لاستخراج النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

وحددت مديرية تعليم بورسعيد، آلية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس عبر طريقتين وهما:-

الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في بورسعيد عبر موقع “فيسبوك” من خلال الضغط هنا.

الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من خلال الضغط هنا.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 2024 الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 عبر الدستور

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر موقع جريدة "الدستور" فور اعتمادها رسميا بقرار من اللواء عادل الغضبان.

ومن المقرر رفع كشوف نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد اعتمادها رسميًا حيث يمكن تنزيل الملفات والبحث عن نتيجة الطالب بواسطة رقم الجلوس أو الاسم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 

وجاء توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني  لجميع المواد على النحو التالي كما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: 

المادةالدرجة
مادة اللغة العربية والخط والإملاء40 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية20 درجة
مادة اللغة الإنجليزية30 درجة 
مادة العلوم 20 درجة
مادة الرياضيات 30 درجة
المجموع الإجمالي لمواد الفصل الدراسي الثاني140 درجة
المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2024280 درجة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن المديريات التعليمية في المحافظات، هي المعنية بتحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات تباعًا خلال الأيام المقبلة.

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