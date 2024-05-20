الإثنين 20 مايو 2024
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بوابة التعليم الأساسي.. كيفية استخراج نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 لصفوف النقل

صفوف النقل
صفوف النقل

فعلت محافظة القاهرة، رابط الاستعلام عن نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي؛ استعدادًا لنشر نتائج الطلاب بالرقم القومي فور اعتمادها رسميًا بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

رابط بوابة التعليم الأساسي 

ويستعرض "الدستور" رابط موقع بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي 2024 الترم الثاني إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس لاستخراجها.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي لنتائج الطلاب بالرقم القومي من هنا.

كيفية استخراج نتائج الطلاب بالرقم القومي 

ويمكن لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في محافظة القاهرة وأولياء الأمور استخراج نتائج الطلاب بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • أولًا:- زيارة البوابة الالكترونية للمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة من هنا.
  • ثانيًا:- اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • ثالثًا:- الضغط على أيقونة نتائج صفوف النقل من القائمة المسندلة.
  • رابعًا:- حدد مرحلة الدراسة سواء  الابتدائية أو الإعدادية.
  • خامسًا:- حدد الصف الدراسي والفصل الدراسي الثاني.
  • سادسًا:- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.
  • أخيرًا:- اضغط على أيقونة عرض النتيجة لتظهر خلال ثوان معدودة.

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دلالات الألوان في نتائج الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الطلاب في صفوف النقل الابتدائي والإعدادي ستظهر في صورة ألوان، حيث يشير كل لون إلى تقدير الطالب في المواد الدراسية، على النحو التالي:-  

اللون الأزرق:- يشير اللون الأزرق في نتيجة الطالب إلى حصوله على نسبة من 85 إلى 100 من إجمالي درجات المجموع الكلي.

اللون الأخضر:- يشير اللون الأخضر في نتيجة الطالب إلى حصوله على درجات بنسبة تتراوح من 65 لأقل من 85%. 

اللون الأصفر:- يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب قد حصل على درجات تتراوح من 50 لأقل من 65%. 

اللون الأحمر:- يشير اللون الأحمر إلى المستوى الأخير ويشير إلى أن الطالب قد حصل على نتيجة تتراوح من 1 لأقل من 50%.

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نتائج طلاب صفوف النقل بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب بالرقم القومي نتائج الطلاب استخراج نتائج الطلاب بالرقم القومي رابط موقع بوابة التعليم الأساسي صفوف النقل الابتدائي رابط بوابة التعليم الأساسي وزارة التربية والتعليم

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