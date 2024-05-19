الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني

جريدة الدستور

بدأت امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 في 15 مايو الجاري، على أن تنتهي يوم 22 مايو، وبعدها بأسابيع قليلة سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بعد انتهاء عمليات التصحيح التي تجرى في كنترولات بعض المعاهد الأزهرية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الترم الثاني. 

كم مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024؟

حدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، وهي نفسها الخاصة بكل عام، حيث يبلغ مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 245 درجة، وهي نفسها للترم الأول، ليكون نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 هي 490 درجة. 

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ما هي درجات الشهادة الإعدادية؟

حددت المعاهد الأزهرية، درجات الشهادة الإعدادية، علمًا بأن المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي الأزهري هو 490 درجة، موزعين، وتأتي درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني كالتالي:-

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة أصول الدين 50 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة  الفقه 25 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 20 درجة.

مادة القرآن الكريم 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية

توفر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الامتحانات، وكذلك إتمام عمليات التصحيح والتدقيق للنتيجة والتي تتم في كنترولات الشهادة الاعدادية التي خصصتها الأزهر الشريف لذلك. 

وفور اعلان النتيجة سيتم توفيرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية، من خلال زيارة الرابط الخاص ببوابة الازهر الشريف، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على بحث فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها. 

وينوه الأزهر الشريف أن نتيجة تالتة إعدادي هي نتيجة استرشادية، ويتم توفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري  في جميع المعاهد بالمجان للطلاب. 

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