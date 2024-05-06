لجميع المواد.. رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf الترم الثاني

تصدر رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الثاني pdf قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نهاية الأسبوع الجارية.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني pdf في جميع المواد عبر موقعها الإلكتروني، لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الاسترشادية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

الضغط على قسم النماذج الاسترشادية على الموقع.

اختيار الصف الدراسي، وهو السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني.

النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة.

تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها.

يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني على النحو التالي:-

اليوم الأول.. الخميس 9 -5-2024 بامتحان مادة العلوم من 12:00 مساءً إلى 1:30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات من 2:00 مساءً إلى 3:30 مساءً.

اليوم الثاني.. السبت 11/5/2024 امتحان اللغة الانجليزية من 12:00 مساءً إلى 1: 30 مساءً، ويعقبه امتحان مادة مهارات مهنية من 2:00 مساء إلى إلى 3: 30 مساءً.

اليوم الثالث.. الأحد 12/5/2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعي من 12:00 مساءً إلى 1:300 مساءً.

اليوم الرابع.. الخميس 13/5/2024: امتحان الرياضيات، وICT.

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