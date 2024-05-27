دمه يحتوى على "كوكتيل مخدرات".. تطورات مثيرة فى جرائم "سفاح التجمع"

شهدت التحقيقات في جرائم سفاح التجمع تطورات صادمة بعد تسلم جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي حول عينة دماء المتهم التي أثبتت احتواء دمائه على "كوكتيل مخدرات".

تضمن تقرير الطب الشرعي تعاطي المتهم "كريم.م.س" عدة مواد مخدرة تضمنت "حشيش وآيس وأقراص ترامادول" إضافة إلى منشطات جنسية، وهو ما يتوافق مع اعترافات المتهم الذي أقر بأنه كان يتناول المواد المخدرة قبل البدء في حفلات تعذيب ضحاياه اللاتي يجبرهن على تناول مخدر الآيس حتى الموت قبل تمزيق أجسادهن بـ"الكرباج".

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم يجرى التحقيق معه في نيابة بورسعيد، حيث كانت بداية الخيط للكشف عن جرائم سفاح التجمع من محافظة بورسعيد عندما تم العثور على جثة سيدة بجوار محور 30 يونيو، وبعد إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالطريق تم التوصل لهوية المتهم وبإلقاء القبض عليه فجر مفاجآت صادمة باعترافه بقتل 3 سيدات أخريات.

وخلال التحقيقات أدلى المتهم باعترافات مثيرة حول طريقة قتل ضحاياه اللاتي يستدرجهن من الملاهي الليلية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم في البداية بممارسة الرذيلة معهن تحت التعذيب والسحل بالكرباج وإحداث جروح بأجسادهن ثم يجبرهن على تناول جرعات زائدة من المخدر حتى تفارق ضحيته الحياة.

وأضاف المتهم أنه اعتاد معاشرة جثة الضحية بعد قتلها، حيث يحقق له ذلك متعة من نوع خاص ثم يقوم بوضع جثة الضحية داخل "شنطة سفر" ويتخلص منها في منطقة صحراوية.

وأضافت المصادر أن اعترافات المتهم تطابقت مع ما عثر عليه من مقاطع فيديو بهاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول "اللاب توب" الخاص به، حيث تضمن قرابة 300 مقطع فيديو جنسي، تتضمن محتوى إباحيًا.

وتواصل أجهزة الأمن والنيابة العامة استجوابها لـ"سفاح التجمع" للوقوف حول نشاطه الإجرامي، ومدى وجود ضحايا آخرين من عدمه.

بدأت الواقعة بإلقاء أجهزة الأمن القبض على سفاح التجمع، عقب مقتل 4 سيدات، وتشير المعلومات إلى أن المتهم كان يعمل مدرسًا بمدرسة خاصة، وتم فصله من العمل، وكان المتهم يستقطب السيدات داخل شقة بكومباوند فى القاهرة.

وجاء الكشف عن الجريمة من خلال العثور على جثة سيدة بطريق بورسعيد، فتم تحرير محضر بالواقعة وقامت أجهزة الأمن بتتبع سير القضية وتبين مقتل سيدتين بالقاهرة، وتم تتبع كاميرات المراقبة وجمع المعلومات والسير في تفاصيل الحادث لكشف خيوط الجريمة، وأشار رجال الشرطة إلى أن المتهم "يدعى ك. س" وراء ارتكاب تلك الجرائم.