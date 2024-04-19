الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد فايق: نماذج مراجعات الثانوية العامة أعدتها وزارة التربية والتعليم

برنامج مصر تستطيع
برنامج "مصر تستطيع"

حرص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر قناة "DMC"، على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد في شكل مسابقة.

وقال الإعلامى أحمد فايق، خلال تقديمه البرنامج، إن فكرة المسابقة تكمن في سؤال الطلاب المتفوقين، عدة أسئلة، موضحًا أن النموذج تم إعداده من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشاري المواد، مشيرًا إلى أن مستشاري اللغة العربية هم من وضعوا نموذج حلقة اليوم.

ولفت إلى أنه شعر بإحساس جميل، وتعلم من الطلاب، وكل الآباء والأمهات والأهالي يشاهدون هذه الحلقات لمشاركة أبنائنا في المذاكرة، من خلال المسابقة، وتتحول بدلًا من أن تكون من طرف واحد يشرح طوال الوقت إلى طرفين يتعلمان مع بعضهما في شكل تسابق.

DMC مصر تستطيع أحمد فايق

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