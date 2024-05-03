أقوال رئيس حى المطرية فى اتهام موظفين بالرشوة

حصلت " الدستور" على أقوال رئيس حي المطرية، في قضية اتهام كل من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بالإدارة ذاتها، بتلقي رشوة مالية.

وجاء في أقوال "خ. م" 55 سنة، رئيس حي المطرية، خلال شهادته أمام النيابة العامة، بعمل المتهم الأول مدير إدارة الطرق بحي المطرية، وعمل المتهم الثاني فني بذات الإدارة، واختصاصهما بالمرور والإشراف على أعمال الرصف المسندة إلى الشركات المتعاقدة مع الحي، وإثبات حجم ما تم إنجازه وتقدير سعره ومطابقته للمواصفات؛ لإعداد المستخلصات واعتمادها من المتهم الأول تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، ومنها أعمال الرصف بالحي المسندة لشركة إيتكو للمقاولات العامة وفقًا للخطة الاستثمارية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمبلغ ثلاثة وعشرين مليون جنيه.

وأحالت النيابة العامة كلا من مدير إدارة الطرق بحي المطرية وموظف بإدارة الطرق بحي المطرية إلى المحاكمة لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير إدارة الطرق بحي المطرية، والثاني موظف بذات الإدارة - طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا أربعمائة وثمانين ألف جنيه- على سبيل الرشوة - أخذا منه أربعة وسبعين ألف جنيه مقابل سرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بمستخلصات أعمال الرصف لشركته بحي المطرية على النحو المبين بالتحقيقات.