الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجزائر: لن يتحقق السلام بالمنطقة إلا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مندوب الجزائر لدى
مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: “لن يتحقق السلام بالمنطقة إلا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”.

وأضاف خلال مجلس الأمن، آن الأوان أن تحتل فلسطين موقعها في منظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن فلسطين استوفت كل شروط العضوية بالأمم المتحدة كما حددها ميثاق المنظمة الأممية.

وأكد أن المجتمع الدولي سيظل ثابتا في التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متابعًا: "نحث زملاءنا في المجلس على التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

وأكمل مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: "قدمنا توصية للمجلس بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

مواد متعلقة

متحدث الحكومة: توقعات بزيادة الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار بحلول 2030

رسميًا.. "غرفة الحبوب": العيش السياحى بـ1.5 جنيه بداية من الأحد

القاهرة الإخبارية: الجزائر تخصص 15 مليون دولار مساهمة استثنائية لأونروا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى بيت لحم

القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على الصواريخ والمسيرات الإيرانية (فيديو)

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية جوية وقصف مدفعى يستهدف جنوب لبنان (فيديو)

القاهرة الإخبارية: "مجموعة السبع"تحذر من تأثير الحرب الإسرائيلية على أسعار السلع (فيديو)

عاجل.. الدفاع المدنى الفلسطينى: انتشال جثامين 11 شهيدًا من خان يونس بغزة (فيديو)

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

طريقة تمليح الفسيخ في المنزل استعدادًا لعيد شم النسيم 2024

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن فلسطين من الحصول على عضوية الأمم المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يشيد بالفيتو الأمريكي ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة

انتهاك للقانون الدولى.. إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى غزة

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟