الجزائر: لن يتحقق السلام بالمنطقة إلا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: “لن يتحقق السلام بالمنطقة إلا بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”.

وأضاف خلال مجلس الأمن، آن الأوان أن تحتل فلسطين موقعها في منظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن فلسطين استوفت كل شروط العضوية بالأمم المتحدة كما حددها ميثاق المنظمة الأممية.

وأكد أن المجتمع الدولي سيظل ثابتا في التزامه تجاه دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متابعًا: "نحث زملاءنا في المجلس على التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

وأكمل مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: "قدمنا توصية للمجلس بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".