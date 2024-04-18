الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رسميًا.. "غرفة الحبوب": العيش السياحى بـ1.5 جنيه بداية من الأحد

العيش السياحي
العيش السياحي

كشف طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سعر رغيف الفينو والخبز السياحي، بجنيه ونصف، وسيكون بهذا السعر بشكل رسمي بداية من يوم الأحد القادم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن سيكون هناك لجنة شهرية لتسعير العيش السياحي، وعدم الالتزام مخالفة قانونية، وفيها "غلق"، وخفض الأسعار رسميا وليس مجرد مبادرة من التجار.

وأشار إلى انخفاض أسعار الدقيق بنسبة 35%، بما ساعهم في انخفاض العيش والخبز والفينو، مضيفًا أن القمح سعره عالمي، والأزمة كانت في تغيرات سعر صرف الدولار، ومع انخفاض السعر لـ48 دولارا فالوضع اختلف.

وشدد على أن الدقيق متوفر بكل الكميات، ولا يوجد أي نقص في الأسواق، محذرًا من بيع العيش السياحي بأكثر من جنيه ونصف، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ فورًا.

طارق حسانين خالد أبو بكر

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