الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شعبة المخابز" تكشف حقيقة خفض أسعار الخبز فى مصر (فيديو)

الخبز
الخبز

تحدث الدكتور عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قضية خفض أسعار الخبز في مصر، مؤكدًا أن الخبز السياحي يعتمد على الدقيق المستورد بنسبة استخلاص ٧٢٪، وأن سعر طن الدقيق انخفض من ٢٢ ألف جنيه إلى ١٦ ألف جنيه بفضل تدخل الحكومة.

 

وفيما يتعلق بخفض أوزان الخبز، أوضح "غراب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أن وزن الخبز السياحي يتراوح بين ٣ أوزان: ٨٠ جرام ب١٥٠ قرشًا، ٥٠ جرام بجنيه، و٢٠ جرام ب٧٥ قرشًا. ويشمل ذلك أيضًا رغيف الفينو.

 

وفي ختام تصريحاته، ناشد "غراب" المواطنين بالرقابة الذاتية في موضوع خفض أسعار الخبز في مصر، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتابع الأسعار عن كثب.

عبدالله غراب الاتحاد العام للغرف التجارية المخابز أسعار الخبز خفض أسعار الخبز الخبز الخبز السياحي الدقيق سعر طن الدقيق أوزان الخبز مصر جديدة إنجي أنور وزن الخبز السياحي

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل.. استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شرق رفح

التحريات تكشف لغز وفاة صاحب شركة داخل مصعد بالهرم

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم زبوبا غرب جنين الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين