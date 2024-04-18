"شعبة المخابز" تكشف حقيقة خفض أسعار الخبز فى مصر (فيديو)

تحدث الدكتور عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قضية خفض أسعار الخبز في مصر، مؤكدًا أن الخبز السياحي يعتمد على الدقيق المستورد بنسبة استخلاص ٧٢٪، وأن سعر طن الدقيق انخفض من ٢٢ ألف جنيه إلى ١٦ ألف جنيه بفضل تدخل الحكومة.

وفيما يتعلق بخفض أوزان الخبز، أوضح "غراب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أن وزن الخبز السياحي يتراوح بين ٣ أوزان: ٨٠ جرام ب١٥٠ قرشًا، ٥٠ جرام بجنيه، و٢٠ جرام ب٧٥ قرشًا. ويشمل ذلك أيضًا رغيف الفينو.

وفي ختام تصريحاته، ناشد "غراب" المواطنين بالرقابة الذاتية في موضوع خفض أسعار الخبز في مصر، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتابع الأسعار عن كثب.